كوريا الشمالية تفي بوعدها

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أنها قامت بتنفيذ وعدها للعالم، بهدم موقع للتجارب النووية بحضور صحفيين أجانب.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن كوريا الشمالية أوفت بتعهدها بتفجير أنفاق تستخدم لإجراء تجارب نووية في إطار خطوات قلصت التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وأجرت كوريا الشمالية كل تجاربها النووية في موقع "بونغي ري" المؤلف من أنفاق محفورة تحت جبل مانتاب في شمال شرق البلاد.

وسمحت بيونغ يانغ لمجموعة صغيرة من الصحفيين بالوصول إلى موقع "بونغي ري" للاطلاع على وعدها بوقف التجارب السرية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت هذا القرار بشكل أحادي قبل القمة المرتقبة بين الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 جوان في سنغافورة، لكن بيونغ يانغ قطعت الاتصالات رفيعة المستوى مع سيول بسبب مناورات عسكرية تجريها مع الجيش الأمريكي.