"شارلي إيبدو" تؤكد عداءها للإسلام

تؤكد أسبوعية "شارلي إيبدو" الفرنسية، مرة أخرى، عداءها وكراهيتها للإسلام والمسلمين، عبر صورة الصفحة الأولى لعددها الأخير الذي يظهر مسلمة فرنسية، أثار حجابها جدلا، في هيئة أنثى قرد.

مريم بوجتو، فرنسية اعتنقت الإسلام وهي مسؤولة فرع اتحاد طلابي بجامعة السوربون 4 ، أدلت بتصريح للقناة الفرنسية "أم 6 " وهي ترتدي الحجاب، ما أثار زوبعة من التعليقات العنصرية حتى من وزير الداخلية، وتعرضت المعنية لوابل ومن الشتم والسب على مواقع التواصل لارتدائها الحجاب، ما يظهر مدى تغلغل معاداة الإسلام والمسلمين في المجتمع الفرنسي.

لكن أكبر سقطة جاءت من أسبوعية "شارلي إيبدو" التي يعد بالنسبة لها المسلمون والإسلام الموضوع المفضل. فأظهرت الطالبة مريم بوجتو في هيئة أنثى قرد في الصفحة الأولى لعددها الأخير.

بعض الوجوه السياسية استنكرت هذا الانزلاق، لكن طبعا الجدل كان محتشما مقارنة بالجدل الذي انفجر بمجرد ظهور فتاة ترتدي حجابا.