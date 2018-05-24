مناقصة لإنجاز مصفاة حاسي مسعود

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور ،أمس الأربعاء، بالجزائر، إن عملية فتح الأظرفة الخاصة بالمناقصة من أجل إنجاز مشروع مركب تكرير النفط بحاسي مسعود بولاية ورقلة ستتم خلال الأسبوع القادم.

وأفاد ولد قدور على هامش الندوة الصحفية الخاصة بتقديم حصيلة نشاطات مجمع سونطراك و إستراتيجيته المتعلقة بالتكرير، أن حوالي خمسة عشر مجمعا قاموا بتقديم عروض و هذا منذ إطلاق المناقصة لإنجاز هذا المركب بطاقة إنتاج 5 مليون طن في السنة .

وأضاف المدير العام أن" نحو خمسة عشر مؤسسة ترغب في إنجاز مصفاة التكرير بحاسي مسعود و أمل أن يقع الاختيار في نهاية عام 2018 أو بداية عام 2019 ".

و يجدر التذكير أن طاقات إنتاج الوقود سترتفع بفضل توسعة و إعادة تهيئة مصفاة براقي بالجزائر، التي من المنتظر أن تدخل حيز الخدمة في أكتوبر 2018 و إنجاز مصفاتين في حاسي مسعود بورقلة و تيارت و اللتان ستدخلان في الخدمة في 2021 .

ومن المنتظر أن تصل الطاقات الوطنية لتكرير البترول إلى 40 مليون طن في السنة مع دخول حيز التطبيق لهاتين المصفاتين .

وسيسمح هذا البرنامج بتلبية الطلب الوطني المتزايد على المنتجات البترولية علما بأن الطلب على الوقود قد ازداد بنسبة 7 % في المعدل السنوي على مدى العشر سنوات الأخيرة.