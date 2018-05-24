موجة حر شديدة تجتاح عدة ولايات بداية من ظهيرة اليوم..

ستشهد درجات الحرارة إرتفاعا محسوسا بالمناطق الشمالية من الوطن، بحسب ما افاد به الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

ومن المرتقب أن تتراوح درجة الحرارة خلال أيام نهاية هذا الاسبوع ما بين 20 و 26 درجة مئوية على المناطق الوسطى والغربية، في حين ستصل غلى 32 درجة بالولايات الشرقية، يقول ذات المصدر.

والولايات المعنية هي : الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، غليزان، معسكر و سيدي بلعباس

وبالنسبة للمناطق الجنوببة، فستشهد هبوب زوابع رملية بكل من تمنراست وايليزي وستتراوح درجات الحرارة ما بين 32 إلى 38 درجة مئوية بالجنوب الغربي، و تصل إلى 46 درجة بالجنوب.