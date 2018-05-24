ستصل إلى 26 درجة بالمناطق الغربية والوسطى و 32 بالمناطق الشرفية و 46 بالجنوب.
موجة حر شديدة تجتاح عدة ولايات بداية من ظهيرة اليوم..
ستشهد درجات الحرارة إرتفاعا محسوسا بالمناطق الشمالية من الوطن، بحسب ما افاد به الديوان الوطني للأرصاد الجوية.
ومن المرتقب أن تتراوح درجة الحرارة خلال أيام نهاية هذا الاسبوع ما بين 20 و 26 درجة مئوية على المناطق الوسطى والغربية، في حين ستصل غلى 32 درجة بالولايات الشرقية، يقول ذات المصدر.
والولايات المعنية هي : الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، غليزان، معسكر و سيدي بلعباس
وبالنسبة للمناطق الجنوببة، فستشهد هبوب زوابع رملية بكل من تمنراست وايليزي وستتراوح درجات الحرارة ما بين 32 إلى 38 درجة مئوية بالجنوب الغربي، و تصل إلى 46 درجة بالجنوب.
حسب مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، موجة حر شديد منتظرة اليوم الخميس 24 ماي 2018:— Ministère▪Intérieur (@interieur_dz) 24 mai 2018
الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس
في حين ينتظر هبوب زوابع رملية بكل من ولايتي تمنراست وايليزي
طاب يومكم pic.twitter.com/xUALrXciCT
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