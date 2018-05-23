سوداني يفاجئ الجميع ويقترب من التوقيع في هذا النادي

كشف موقع “سبورت ساك” الكرواتي، أن الدولي الجزائري هلال العربي سوداني، توصل لاتفاق مع إدارة دينامو زغرب لأن تكون مباراة نهائي الكأس عشية اليوم ضد هايدوك سبليت هي الأخيرة له بقميص النادي، قبل الرحيل والتوجه لخوض تجربة أخرى.

وكشفت تقارير إعلامية أن الدولي الجزائري هلال العربي سوداني يضع اللمسات الأخيرة على انتقاله لنادي أهلي جدة السعودي.

يذكر أن سوداني يملك عقدا مع دينامو زغرب إلى غاية 2020.