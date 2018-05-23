تطورات جديدة بخصوص مستقبل سليماني مع ليستر سيتي

كشف موقع “ليستر ميركوري” المقرب من نادي ليستر سيتي، أن إدارة هذا الأخير قد فتحت باب الاستماع للعروض المقدمة من أجل ضم الدولي الجزائري إسلام سليماني، العائد للفريق بعد إعارة 6 أشهر فاشلة لنادي نيوكاسل يونايتد.

ووفقا لذات المصدر، فإن “الفوكسيز” يطالب بمبلغ 17.5 مليون جنيه استرليني (19 مليون أورو) للاستغناء عن سليماني، حيث تريد على الأقل نصف المبلغ من القيمة التي تم بها التعاقد معه من سبورتينغ لشبونة والتي وصلت إلى 35 مليون أورو.

أمام بخصوص احتمال تفاوض نيوكاسل من أجل تفعيل بند شراء عقده من ليستر، فقد أكد الموقع السابق الذِكر، أن “الماكبايس” لا توجد لدى إدارته أي نية لإعادة شراء عقده وهو قرار كان قد أكده المدرب رافا بينتيز سابقا، وهذا بعد أن فشل اللاعب في ترك بصمة خلال 6 أشهر الماضية سواء بسبب الإصابة أو لأسباب انضباطية ومعاقبته بـ3 مباريات أنهت موسمه.