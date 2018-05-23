صورة "مستفزة" للمسلمين.. هكذا يريدون أن تصبح القدس..!

عرض السفير الأمريكي في دولة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان صورة لمدينة القدس المحتلة تظهر الهيكل اليهودي المزعوم في المدينة العربية ، وهذا أياما قليلة بعد نقل سفارة الولايات المتحدة في دولة الاحتلال إلى القدس .

وحسب ما نشر موقع عبري أمس الثلاثاء ، فقد ظهر السفير الأمريكي خلال جولته في مستوطنة بني براق في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، إلى جانب صورة كبيرة تظهر مدينة القدس المحتلة خالية من المسجد الأقصى ، فيما يظهر في مكانه الهيكل اليهودي المزعوم ، في اعتداء سافر على مقدسات المسلمين.