تكريم القائد السابق للمنتخب الوطني عنتر يحيى

ستقوم اللجنة الأولمبية الجزائرية التي يرأسها مصطفى بيراف، بتكريم القائد السابق للمنتخب الوطني عنتر يحيى، وذلك بتقليده وسام الشرف الأولمبي، حيث سيجري ذلك على هامش الجمعية العامة العادية لـ”الكوا”، التي ستنعقد في الثاني من شهر جوان المقبل.

ويعتبر عنتر يحيى من أبرز الدوليين الجزائريين السابقين، حيث كان أحد اللاعبين مزدوجي الجنسية الأوائل الذين لبوا نداء “الخضر”، ولعب صانع ملحمة أم درمان مع المنتخب الوطني 53 مباراة في الفترة من 2004 إلى 2012، وسجل 6 أهداف، منها هدفه الشهير في مرمى مصر يوم 18 نوفمبر 2009 بمدينة أم درمان السودانية في المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال جنوب إفريقيا 2010، والذي سمح بعودة الجزائر إلى أجواء المونديال بعد 24 سنة من الغياب.

واعتزل عنتر يحيى، اللعب مع الخضر، مطلع شهر ماي 2012، قبل أن يضع حدا لمشواره الكروي بشكل نهائي، في نهاية ديسمبر 2016 مع نادي أورليان الفرنسي، حيث يشتغل مديرا رياضيا لذات الفريق.