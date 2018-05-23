إلغاء أول حفل “فناني الملاهي” بمدينة بجاية

تمكنت الحملات الواسعة التي شنها المواطنون لا سيما نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الرافضين احتضان الولاية لسهرات فنية، ينشطها فنانو الملاهي، خلال الشهر الفضيل من بلوغ هدفها، بعدما أصدرت دار الثقافة للولاية صباح أمس بيانا يؤكد على أن الحفل المبرمج لسهرة السبت، والمنظم من قبل مؤسسة خاصة لم يحظ بالترخيص.

البيان المقتضب الذي أصدرته دار الثقافة لبجاية، صباح الأربعاء، أشار أن الوكالة الخاصة التي برمجت سهرة فنية لأمسية السبت، على مستواها “لم تحصل على الترخيص المسبق اللازم”، مضيفا أن “هذا الحفل الفني، لن يكون للسبب السالف الذكر” في إشارة إلى غياب الترخيص.

هذا البيان لقي ارتياحا كبيرا، من قبل سكان الولاية الذين أكدوا تجندهم للوقوف في وجه هذه الممارسات، التي من شأنها المساس بسمعة الولاية، التي لطالما لقبت بمدينة العلم والدين، فيما أشار آخرون أنه من المستحيل، أن يقبل السكان أن يدوس من وصفوهم بفناني الملاهي أرض الولاية الطاهرة، التي كانت العادات تقتضي بأن يُتوضأ قبل الدخول إليها، فيما كان المصلون يحرصون على التوافد إليها من كل حد وصوب، لحضور أكبر صلاة تقام بها ليلة القدر المباركة.

وجدير بالذكر، أنه موازاة مع حملة الدعاية التي باشرتها المؤسسة الخاصة بتنظيم الحفل، على مستوى دار الثقافة لبجاية، عمد رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق حملة مضادة لها، تدعو القائمين على القطاع الثقافي بالولاية إلى إلغائه، قبل أن يؤكد بيان دار الثقافة إلغاءه.