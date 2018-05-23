حرارة تصل إلى 38 درجة إلى غاية الاثنين القادم

تشهد المناطق الشمالية للوطن ومعها الجنوبية، منذ الأربعاء، ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة فاقت معدلها الفصلي، في انتظار أن يستمر مؤشر صعودها إلى غاية السبت والأحد، حيث ينتظر أن تصل إلى 38 درجة مئوية بالمناطق الداخلية الغربية خاصة بـ”الخط الحار” المعروف، لتسجل درجات أقل على المناطق الداخلية الشرقية، في وقت تبقى ما دون ذلك بالولايات الساحلية.

موجة الحر هذه والتي سبقها اضطراب جوي نشيط الأيام القليلة الماضية والذي تسبب في هطول أمطار غزيرة ببعض المناطق، أدت إلى تسجيل خسائر معتبرة، في ظاهرة توصف لدى المختصين بأنها فترة تمهيدية للانتقال من فصل إلى آخر نتيجة التناوب بين الأمطار والحرارة.

وتشير نشريات الأرصاد الجوية في هذا الصدد، أن مصدرها تمركز منخفض جوي غرب المغرب ما سبب صعود تيارات جنوبية جنوبية غربية أدت إلى اندفاع كتلة هوائية حارة باتجاه الوطن مؤثرة بذلك على درجات الحرارة بداية من الخميس وإلى غاية مستهل الأسبوع المقبل، حيث ينتظر أن نسجل ما بين 30 و35 درجة مئوية بالسواحل، وما بين 28 و37 درجة بالمناطق الداخلية خاصة بالخط الرابط ما بين غليزان، الشلف، معسكر وسيدي بلعباس، أما بالجنوب فستتراوح ما بين 33 و39 درجة قد تصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب مع توقع تسجيل أمطار رعدية بداية من السبت لتشمل وسط الصحراء لتصعد باتجاه شمالها ثم تلتحق بشمال الوطن، في انتظار عودة درجات الحرارة إلى معدلها الفصلي بداية من الاثنين.. والله أعلم.