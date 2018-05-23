منير بطل الحلقة الثالثة من الكاميرا الخفية "ردّوا بالكم 2" يردّ على كل ما يثار من إشاعات حول البرنامج !

بعد اللغط الذي أثارته صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي حول حلقات برنامج الكاميرا خفية "ردوا بالكم" الذي تبثه قناة البلاد في موسمه الثاني ، ويشهد بشكل يومي نجاحا كبيرا على مستوى المشاهدات ، نشر أحد المشاركين في البرنامج مقطع فيديو يفنّد من خلاله كل ما يتم تداوله حول فبركة المقالب ، وهو ما روّجت له هذه الصفحات بناء على مغالطات حول هوية المشارك وزوجته و حول ظهورهم السابق في برنامج تلفزيوني على القناة العمومية.

ويظهر المقطع الذي سجّله منير بطل الحلقة الثالثة من "ردّوا بالكم 2" ، رفقة زوجته وابنهما ، و هو يؤكد بأنه قام بمحض إرادته بتدبير المقلب لزوجته بالتعاون مع فريق البرنامج، مفنّدا كل ما يتمّ تداوله حول كون ضحية الكاميرا الخفية شقيقته .

وتحظى حلقات "ردوا بالكم" في موسمها الثاني بمشاهدات قياسية خلال الأيام الأولى من عرضها مع بداية شهر رمضان ، حيث تظهر حلقات الكاميرا الخفية أكثر من مرة على قائمة أكثر المقاطع تداولا في موقع يوتيوب.