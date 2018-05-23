بالصور.. هذه هي أشهر 10 أكلات "الإفطار" في رمضان حول العالم.. لازم تجربها

تتجمع جميع البلاد المسلمة حول العالم حول سفرة الإفطار في رمضان، إلا أن لكل دولة طباعها وعاداتها الخاصة في الأكلات المفضل تناولها على مائدة رمضان، ومن المشوق أن ما تحتويه هذه الأطباق. وتختلف هذه الوجبات ما بين الأكلات الصحية و الاطعمة المليئة بالدهون والبهارات الحارة. وهنا إليك أشهر هذه الأطباق

أفغانستان - بولاني

نظرًا لطبيعة هذه البلاد البسيطة، فعادًة ما تكون وجبة إفطارهم عبارة عن وجبة من الخبز يتم حشوها بالخضراوات، ويتم تقديم اللبن معها.



بنجلاديش - Beguni

يفضل المسلمون في هذه البلاد الباذنجان، لأنه يعتبر سلعة رخيصة ومتوفرة، لهذا يقومون بعمل شرائح الباذنجان الملفوفة بعجينة الحمص، ويتم قليها في الزيت.



الهند - حليم

هو الطبق الأكثر شهرة في رمضان لبلاد الهند، وهو عبارة عن وجبة عالية من البروتين تتكون من القمح والعدس واللحوم.



إندونيسيا – Es Campur

لها طبيعة هادئة وراقية، لهذا تعكس تلك الوجبة طبيعتهم كثيرًا. وهي عبارة عن حلوى باردة مصنوعة من الكاكايا، وجوز الهند، والأعشاب البحرية، والحليب، وعصير الفواكه، والمثلجات.



ماليزيا – باندونغ

لا تختلف كثيرًا عن إندونيسيا، حيث يتكون هذا المشروب البارد من الحليب المكثف، بنكهات الفواكه المختلفة.



المالديف – Kulhi Boakiba

لطبيعة المالديف الساحلية، يتكون هذا الطبق من التونة والأرز المطحون، وهو واحد من الأطباق الشهيرة بالمالديف.



فلسطين، السعودية، مصر - الملفوف (المحشي)

يعتبر "محشي الكرنب" واحدًا من أشهر الأطباق في العالم العربي في رمضان، وباقي أيام العام. وهو عبارة عن ورق الكرنب المحشي باللحم المفروم والأرز والخضار.





"بطاطا مبطنة" في ليبيا

بعض الأكلات في الجماهيرية الليبية التي تطبخ كثيرا في شهر رمضان، وتعتبر من الأكلات الرمضانية المهمة في ليبيا، وتصنع البطاطا المبطنة من اللحم المفروم، وهناك أكلات غيرها على مائدة رمضان الليبية مثل الكفتة الليبية.



( الجزائر وتونس )- البريك والبوراك

تنتشر هذه الأكلة في تونس والجزائر بأسماء عدة. وتتكون من عجينة رقيقة يتم حشوها بحشوات عديدة تتراوح بين اللحم والخضار وغيرها. ثم تقلى في الزيت.







الجزائر،تونس،المغرب - شوربة (حريرة)

الحريرة هي شوربة (حساء) من المطبخ الأندلسي والمطبخ الجزائري والمطبخ المغربي، وأصلها أندلسي .

وتعتبر وجبة كاملة تُقدم عادة البوراك أو المعقود في الجزائر خلال شهر رمضان

