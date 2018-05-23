كشفت مصادر عليمة ان الثلاثي العائد الى قائمة الخضر في صورة مبولحي فغولي و حليش لن يكونوا حاضرين خلال التربص المقبل لأسباب مختلفة.

وأشارت مصادر النهار أن رفض فغولي تلبية دعوة الناخب الوطني رابح ماجر، جاء بعدما طلب الاعفاء بسبب الإرهاق وعدم إختتام فعاليات البطولة التركية إلا قبل ايّام قليلة و هو الذي أدى مشوارا ماراطونيا، مع بطل الدوري التركي غلطة ساراي.

وفيما يخص المدافع رفيق حليش فإنه سيجري عملية جراحية عقب الإصابة التي كان يعاني منها، حيث يفضل إجراءها بعد نهاية الموسم في الدوري البرتغالي.

وبخصوص الحارس رايس وهاب مبولحي، فإنه لا يرد على الاتصالات، و تجدر الإشارة أن الطاقم الفني قد شرع في إعداد قائمة اسماء إحتياطية لتعويض غياب هذا الثلاثي.

فيما تشير أطراف اخرى إلى أن رفض هذا الثلاثي تلبية دعوة الخضر، يرجع إلى رفضهم العمل مع الناخب الوطني الحالي رابح ماجر.