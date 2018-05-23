بن غبريت: ليس هناك أي تسريب لمواضيع "السانكيام"

نفت وزيرة التربية نورية بن غبريت حدوث أي تسريب لمواضيع امتحانات نهاية الطور الابتدائي. ووفقا لوزيرة التربية الوطنية ، فقد تم نشر موضوع اختبار الرياضيات بعد ثماني دقائق من توزيعه على التلاميذ. وقالت "يمكن لأي شخص نشر الأسئلة بعد فتح الأظرفة، والأمر لا يتعلق بعملية تسريب".

وترفض نورية بن غبريت فرضية أن يكون التلاميذ هم من ينشرون المواضيع على الفايسبوك ، مؤكدة أن أي شخص في مركز الامتحانات معني بذلك. وقد دعت الوزيرة إلى عدم الحديث عن تسريب المواضيع لأن الأمر يتعلق بنشر الأسئلة بعد بدء الامتحان.