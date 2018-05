صحيفة نرويجية: الجزائر نموذج في التصدي للتطرف

نشرت اليومية النرويجية " ذي لوكال" يوم الـ 16 ماي الماضي مقالا تحت عنوان " ماذا يمكن للعالم تعلمه من استراتيجية الجزائر في مكافحة الإرهاب ؟" تناولت فيه تحليلا لخطاب وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الذي أدلى به بمناسبة احياء اليوم العالمي للعيش معا في سلام.

وضمن تحليلها، ذكرت الصحيفة بأن يوم الـ 16 ماي الذي يرمز الى اليوم العالمي " للعيش معا في سلام" هو مبادرة عرضتها الجزائر على الجمعية العامة للأمم المتحدة للاستفادة من تجربتها في مجال المصالحة الوطنية.

وترى نفس الصحيفة أنه " بفضل إحياء هذا اليوم يمكن للعالم الاستفادة من خبرة الجزائر " الفريدة من نوعها" والتي عرفت كيف تحقق انتقالا من بلد ممزق بسبب الإرهاب إلى بلد مبادر بالوفاق و المصالحة و الإدماج.

من جهة أخرى، أبرزت الصحيفة مقاومة الشعب الجزائري و قوات الأمن التي سمحت بالانتصار على الارهاب و تعزيز السلم في الوقت الذي كانت فيه اهتمام المجتمع الدولي متجها نحو أفغانستان و العراق.

كما وصفت الجريدة " النموذج الجزائري المبتكر للعدالة التصحيحية و استراتيجية مكافحة الارهاب بالنموذج المرجعي عبر العالم الذي يقوم على مقاربة متعددة الأبعاد في مكافحة الارهاب باشراك حلول ديبلوماسية و قانونية و اقتصادية و عسكرية مدعمة ببرامج في مجال التصدي للتطرف و اعادة الادماج.

What the world can learn from Algeria’s anti-extremism strategy https://t.co/490FJErpth pic.twitter.com/5pwcK5bpgI