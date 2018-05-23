محرز سينتقل لمانشستر سيتي في صفقة تاريخية وغير مسبوقة

أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية، على اقتراب الدولي الجزائري رياض محرز من الانتقال إلى نادي مانشستر سيتي خلال هذا الميركاتو الشتوي الذي انطلق في انجلترا الأسبوع الماضي.

الصحيفة تحدثت عن الأرقام التي من المرجح أن تتم بها الصفقة، حيث عاكست التقارير السابقة التي أفادت بدخول اللاعب السيتي باتريك روبترتس ضمن الصفق،ة بل أنها ستتم نقدا بحوالي 67 مليون أورو ومع الحوافز والإضافات ستصل إلى 80 مليون أورو.

وفي حالة اتمام الصفقة مثلما هو مرجح وبهاته الأرقات التي تحدثت عنها “الغارديان” فإن نجم الخضر وأفضل لاعب افريقي سنة 2016 سيدخل التاريخ من بابه الواسع، حيث سيكون أغلى لاعب تنتدبه الإدارة الإماراتية المالكة للنادي منذ سنة 2009، مع العلم ان نجم الفريق الأول كيفين ديبروين هو الأغلي حاليا بــ70 مليون أورو.