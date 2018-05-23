لماذا حذف القرني تغريدة فلسطين؟

تساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن سبب قيام الداعية السعودي، عائض القرني، بحذف تغريدة له، منذ عام 2015 يدعو فيها بالنصرة لأهل فلسطين على أبناء صهيون، حيث قال فيها “اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، انصر أبطال فلسطين على أبناء صهيون”.

ونشر الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” الفضائية، فيصل القاسم، تدوينة تساءل فيها عن حقيقة السبب الذي دعا “القرني” لحذف تلك التغريدة الآن، ونشر صورة منها، وقد فسر أحد المحللين ذلك التغيير الذي طرأ على “القرني” هو التغيُّر في السياسة السعودية تجاه القضية الفلسطينية، وذلك ما دفع “القرني” لتغيير رؤيته، وحذف ما رآه قد يخالف رؤية المملكة في ولاية عهد “ابن سلمان”. ويُعد القرني، من الدعاة الذين لم تطلهم حملات الاعتقال التي طالت الكثير من الدعاة والعلماء السعوديين، عقب انتقادهم لما سُمي حملات “التطوير المجتمعي”، الذي يقوم به ولي العهد “ابن سلمان”، منذ أن تولى مقاليد ولاية العهد بالمملكة.