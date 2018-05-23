5 إرهابيين سلموا أنفسهم

سلم اليوم الأربعاء، خمسة إرهابيين أنفسهم، للسلطات العسكرية بتمنراست وسكيكدة، وبحوزتهم خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و 11 مخزن ذخيرة مملوءة وقنبلة يدوية ونظارة ميدانية، حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و يتعلق الأمر، حسب ذات المصدر، بثلاثة إرهابيين في تمنراست ، الأول "غربي أحمد" الذي ألتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015، الثاني "غدير عبد الناصر" و الذي ألتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015 و الثالث "عماري لزهر" الذي ألتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016

أما بولاية سكيكدة فيتعلق الأمر بكل من المسمى "مرابط رابح" المكنى "شعيب"، الذي كان ينشط كمختص في صناعة المتفجرات، و الأخير المسمى "بوخالفة حسين" المدعو "شرحبيل"، وقد التحق الإرهابيان بالجماعات الإرهابية سنة 2002.