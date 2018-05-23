لهذا السبب تراجعت أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل توقعات بأن منظمة أوبك قد تزيد الإنتاج مما ألقى بظلاله على الأسواق على الرغم من الدعم الذي تلقاه السوق من المخاطر الجيوسياسية.

وبحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا أو 0.5 بالمائة إلى 79.20 دولار للبرميل بعد أن قفزت 35 سنتا يوم الثلاثاء. وكان برنت بلغ 80.50 دولار للبرميل الأسبوع الماضي مسجلا أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 71.99 دولار للبرميل بعدما قفزت يوم الثلاثاء إلى 72.83 دولار وهو أيضا أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014.

وقالت مصادر مطلعة في أوبك وقطاع النفط ، سحب وكالة "رويترز" للأنباء أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ربما تقرر زيادة إنتاج الخام في وقت قريب للغاية ربما في يونيو بسبب المخاوف بشأن الإمدادات الإيرانية والفنزويلية وبعدما أثارت واشنطن القلق من أن صعود النفط قد يكون أكبر من اللازم.