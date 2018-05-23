مرض نادر في الهند يدمر المخ ويقتل العشرات

لقي 10 أشخاص في الهند مصرعهم نتيجة فيروس نادر، ينتشر عن طريق خفافيش الفاكهة، ويمكنه أن يسبب أعراضا شبيهة بالأنفلونزا...

لكنه يدمر المخ، وفقا لـ "رويترز"، وفي هذا السياق أوضح مسؤولون بقطاع الصحة في الهند أن 9 أشخاص آخرين على الأقل يخضعون للعلاج، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد أمصال للعلاج من فيروس "نيباه" الذي ينتشر من خلال سوائل الجسم، ويمكن أن يسبب التهابا في المخ، علما بأن العلاج المعتاد للفيروس هو توفير الرعاية الداعمة إلى هذا، لا يزال التحقيق جاريا لمعرفة سبب انتشار المرض، لكن الحكومة قالت إن مسؤولي الصحة الزائرين ربطوا الوفيات الأولية بـ"العديد من الخفافيش" الموجودة في بئر بولاية كيرالا، حصل منه الضحايا على المياه.