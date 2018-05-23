الشؤون الدينية تطلق خدمة "فتوى إلكترونية"

أعلنت وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف بمناسبة شهر رمضان الفضيل، عن فتح خدمة "الفتوى الإلكترونية المباشرة" للعامة.

و في بيان نشر في الصفحة الخاصة للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، تتمثل هذه الخدمة في إجابة نخبة من الأئمة الأفاضل والأساتذة الجامعيين عن أسئلة المواطنين وانشغالاتهم الدينية بطريقة تفاعلية مباشرة من يوم الأحد إلى يوم الخميس ابتداءً من الساعة العاشرة 10.00 صباحا إلى غاية الساعة الواحدة 13:00 زوالا على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: www.marw.dz.

و أفاد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى، أن هذه الخدمة إلى خدمات الفتاوى الإلكترونية العادية و خدمة الهاتف الأخضر،للإجابة على المراسلة العادية أو باستقبال السائلين بمكتب مداومة الفتوى بمقر الوزارة.

كما أعلن عيسى عن فتح المجالس العلمية عبر ولايات الوطن لنفس هذه الخدمات التي تؤطرها نخبة من أئمة المساجد أعضاء هذه المجالس العلمية.