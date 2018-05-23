عودة مبولحي وفيغولي إلى المنتخب

أعلن الناخب الوطني رابح ماجر عن قائمة تضم 24 لاعبا المعنيين بالمباراتين الوديتين للخضر ضد منتخب الرأس الأخضر يوم 01 جوان القادم بملعب 5 جويلية وأمام البرتغال المقرر إجراؤها يوم 07 جوان في لشبونة .

وعرفت القائمة عودة الرباعي مبولحي، فیغولي، حلیش وبلخیثر، فیما استبعد اللاعب سفیر تايدر، وسينطلق تربص المنتخب الوطني يوم 08 جوان بالمركز الوطني التقني بسيدي موسى .

قائمة اللاعبين :

شاوشي – مبولحي – صالحي – عروس – بلخيثر – نعماني – ماندي- شافعي – حليش – بن موسى – بن سبعيني – بوخنشوش – فرحات – مجاني – بن خماسة – بن طالب – فغولي – سوداني – لكروم – براهيمي – بن ناصر- محرز – بونجاح – سليماني.