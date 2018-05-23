عودة مبولحي وفيغولي إلى المنتخب

عودة مبولحي وفيغولي إلى المنتخب

أعلن الناخب الوطني رابح ماجر عن قائمة تضم 24 لاعبا المعنيين بالمباراتين الوديتين للخضر ضد منتخب الرأس الأخضر يوم 01 جوان القادم بملعب 5 جويلية وأمام البرتغال المقرر إجراؤها يوم 07 جوان في لشبونة .

وعرفت القائمة عودة الرباعي مبولحي، فیغولي، حلیش وبلخیثر، فیما استبعد اللاعب سفیر تايدر، وسينطلق تربص المنتخب الوطني يوم 08 جوان بالمركز الوطني التقني بسيدي موسى .

قائمة اللاعبين :

شاوشي – مبولحي – صالحي – عروس – بلخيثر – نعماني – ماندي- شافعي – حليش – بن موسى – بن سبعيني – بوخنشوش – فرحات – مجاني – بن خماسة – بن طالب – فغولي – سوداني – لكروم – براهيمي – بن ناصر- محرز – بونجاح – سليماني.

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