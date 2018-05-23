ديروشر: الجامعات الأمريكية في متناول الجزائريين

حث سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، جون ديروشر، التلاميذ المقبلين على اجتياز شهادة التعليم الابتدائي، إلى الاجتهاد في الدراسة حتى تكون لهم فرصة للالتحاق بالجامعات الأمريكية مستقبلا.

وكتب السفير الأمريكي، تغريدة له، الأربعاء، عبر موقع “تويتر”، قال فيها “تمنياتي بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ الطور الابتدائي الذين سيجتازون اليوم امتحان شهادة الابتدائي”.

وأضاف: “أدرسوا جيدا وستكون الجامعات الأمريكية في متناول أيديكم”.

ومعروف عن السفير الأمريكي بالجزائر تفاعله مع الأحداث والمناسبات في الجزائر، ولا يتوانى في نشر تغريدات في كل مناسبة كان آخرها تهنئة الجزائريين بحلول شهر رمضان عبر فيديو رفقة زوجته من داخل مسجد كتشاوة.