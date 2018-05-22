فيديو: الجزائر ستصنع سيارات مرسيداس سبرنتر ابتداءا من جانفي 2019

سلمت شركـة “AMS-MB//SPA رويبة” بالناحية العسكرية الأولى، الثلاثاء، 410 حافلة وشاحنة متعددة المهام من علامة “مرسيدس-بنز”، منها 267 لفائدة المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني، و143 لصالح مؤسسات اقتصادية عمومية، على غرار مؤسسة نفطال وشركة تسيير المصالح ومنشآت المطارات، بالإضافة إلى مؤسسات خاصة.

وبهذه المناسبة، تم عرض نموذج جديد من مركبات “سبرنتر” أمام الحضور، والذي سيتم تصنيعه بمصنع تيارت ابتداءً من شهر جانفي 2019. وتبين هذه العملية – حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني تلقت “الشروق” نسخة منه- قدرة المؤسسة الجزائرية على إنتاج الوزن الثقيل من العلامة “مرسيدس بنز” بالرويبة على الاستجابة لطلبات زبائنها في الآجال المحددة، وذلك في ظل الاستراتيجية التي سطرتها وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية والهادفة إلى بعث وتفعيل الصناعة الوطنية.

وتأتي هذه العملية تجسيدا للأهداف المسطرة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الرامية إلى خلق نسيج اقتصادي وطني متكامل، كما تبرز الأشواط الكبيرة التي بلغها الجيش الوطني الشعبي في هذا المجال، كما أنها تندرج في إطار مواصلة تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، الرامي إلى بعث وتشجيع المنتوج الوطني، وتطبيقا لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الهادفة إلى تطوير مختلف الصناعات العسكرية وبالخصوص الميكانيكية منها، بما يُلبي احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبـي ومختلـف المؤسسـات الوطنيـة العموميـة والخاصـة.