ترميم العمارات بولاية الجزائر

تعكف ولاية الجزائر من أجل تجسيد مشاريعها لسنة 2018 على ترميم وإعادة تأهيل 1597 عمارة قديمة بالعاصمة. وتدخل هذه العملية في إطار المخطط الاستراتيجي لإعادة تهيئة وعصرنة ولاية الجزائر، حسبما جاء في تقرير انجازات ولاية الجزائر لـ 2017.

وحسب هذا التقرير الذي تحوز وكالة الأنباء الجزائرية نسخة منه، فإن عدد العمارات والسكنات الجاري ترميمها بالعاصمة خلال 2018 قد بلغ 1597 عمارة قديمة، أي ما يعادل 22034 وحدة سكنية، وذلك بهدف تنفيذ محتوى المخطط الاستراتيجي لإعادة تهيئة عصرنة ولاية الجزائر.

يذكر أن أشغال ترميم وإعادة تأهيل العمارات القديمة كانت قد انطلقت منذ منتصف سنة 2014 ومع نهاية 2017 بلغ عدد العمارات التي تم ترميمها -حسب التقرير- “1692” عمارة، أي ما يعادل 34523 وحدة سكنية وبإضافة المشاريع التي ستنجز خلال سنة 2018 سيبلغ عدد العمارات التي سيتم ترميمها 3289 عمارة قديمة.

وللعلم فإن العدد الإجمالي للعمارات والسكنات التي تحتاج لعمليات ترميم بالعاصمة، بلغ 14767 عمارة قديمة ما يضاهي 583184 وحدة سكنية.

“ويجري حاليا علاوة على ترميم العمارات القديمة تهيئة وترميم فندق المفاوضين وطبانة حلق الوادي بالحراش وقصر لافيجي وكنيسة بولوغين لإعادة تأهيلها إلى مدرسة للمسرح”، يبرز ذات المصدر.

.. إعادة التهيئة تشمل المباني المشيدة خلال سنوات 1970

إعادة ترميم العمارات القديمة لا يخص فقط مباني وسط العاصمة التي تعود للحقبة الاستعمارية والتي تحتاج لـ “ترميم عميق” وإنما تخص كذلك الأحياء التي تعود لسنوات السبعينيات والثمانينيات، على غرار أحياء باب الزوار وباش جراح وبوروبة وجميع الأحياء على مستوى بلديات الولاية، والتي تحتاج إلى “ترميم خفيف” موجه لـ”تزيين واجهاتها”، حسبما أفاد به المستشار لدى اللجنة المكلفة بإعادة تهيئة وتزيين العاصمة لولاية الجزائر محمد معشوق.

وذكر السيد معشوق أن عملية ترميم البنايات القديمة بالولاية انطلقت في البداية على مستوى مدخل الناحية الشرقية والواجهة البحرية للولاية، لاسيما المباني المتواجدة بنهج العربي بن مهيدي وديدوش مراد ومحمد الخامس والعقيد عميروش ثم توسعت لتشمل جميع أحياء الولاية حتى تلك التي تعود لعهد السبعينيات والثمانينيات.

وكانت هذه الأحياء التي تعود لفترة ما بعد الاستقلال تحتاج في غالبيتها إلى ترميمات خفيفة وتحسين لواجهاتها عن طريق نزع الهوائيات المقعرة الفردية ومكيّفات التبريد المركبة على مستوى الشرفات والتي كانت تشوه منظر العاصمة.

ويقول معشوق إنه تم تركيب أزيد من 2300 مقعر جماعي على مستوى العمارات وتغيير أمكنة مكيفات التبريد بطريقة مدروسة وعقلانية حتى لا تظهر للعيان ولا تشوّه واجهة البنايات.

وتدخل عملية تصليح مصاعد جميع بنايات الولاية في إطار ترميم البنايات القديمة، حيث أكد المسؤول أنه تم إحصاء أكثر من 780 مصعد معطل بولاية الجزائر وتم التكفل بـ 280 مصعد (حيز إعادة التهيئة) منها 35 تم إصلاحها ويوجد أغلبيتها على مستوى حي الكثبان بالمحمدية (26 مصعدا).