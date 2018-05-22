هذه هي المساحة التي يغطيها..وهذا عدد القنوات التي يمكن بثها..

دعا وزير الاتصال جمال كعوان ، اليوم الثلاثاء ، القنوات الجزائرية الخاصة إلى بث برامجها عبر القمر الصناعي الجديد ألكومسات 1، حيث ستوفر المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزيوني خدمات البث عالي الجودة لما يزيد عن 80 قناة تلفزيونية وإذاعية.

و كشف الوزير كعوان ، على هامش توقيع اتفاقية إطار بين المؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزي و الوكالة الفضائية الجزائرية ، من أجل الاستخدام "الأمثل" للقمر الصناعي ألكومسات 1 لحاجيات البث التلفزيوني ، أن القنوات التلفزيونية الخاصة مدعوة إلى الانضمام إلى القمر الصناعي الجزائري ، بما يوفره من جاذبية على المستوى التقني حيث يقدم خدمة البث بتقنية البث عالي الوضوح (HD) والبث بالجودة العالية (SD) ، وكذلك على المستوى التجاري ، لكونه سيسمح بخفض تكاليف البث التي تدفعها القنوات حاليا للأقمر الأجنبية بالعملة الصعبة ، زيادة على تغطيته لكامل التراب الوطني إضافة إلى بلدان المغرب العربي و منطقة الساحل، وأشار كعوان إلى إجراء التجارب المتعلقة ببث القنوات العمومية عبر القمر الجزائر ألكومسات 1 بنجاح.

وتخضع القنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر إلى القانون الأجنبي ، وهي تبث برامجها عبر الأقمار الصناعية الأجنبية على غرار النايلسات المصري وأوتلسات وهوتبيرد الأوروبية ، وهو ما يكلفها دفع مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة ، خاصة مع تدهور قيمة الدينار الجزائري مقابل اليورو والدولار.

ولا تزال الوضعية القانونية للقنوات الخاصة غير واضحة في الجزائر ، بعد تجميد دفتر الشروط الخاص باعتماد هذه القنوات أياما قليلة بعد نشره على الجريدة الرسمية في أكتوبر من العام الماضي ، وذلك بدعوى إضفاء احترافية أكبر عليه حسب ما صرح وزير الاتصال جمال كعوان آنذاك.