الحكومة تدعو القنوات الخاصة إلى البث على القمر الجزائري "ألكومسات 1"

هذه هي المساحة التي يغطيها..وهذا عدد القنوات التي يمكن بثها..

هذه هي المساحة التي يغطيها..وهذا عدد القنوات التي يمكن بثها..

دعا وزير الاتصال جمال كعوان ، اليوم الثلاثاء ، القنوات الجزائرية الخاصة إلى بث برامجها عبر القمر الصناعي الجديد ألكومسات 1، حيث ستوفر المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزيوني خدمات البث عالي الجودة لما يزيد عن 80 قناة تلفزيونية وإذاعية.

و كشف الوزير كعوان ، على هامش توقيع اتفاقية إطار بين المؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزي و الوكالة الفضائية الجزائرية ، من أجل الاستخدام "الأمثل" للقمر الصناعي ألكومسات 1 لحاجيات البث التلفزيوني ، أن القنوات التلفزيونية الخاصة مدعوة إلى الانضمام إلى القمر الصناعي الجزائري ، بما يوفره من جاذبية على المستوى التقني حيث يقدم خدمة البث بتقنية البث عالي الوضوح (HD) والبث بالجودة العالية (SD) ، وكذلك على المستوى التجاري ، لكونه سيسمح بخفض تكاليف البث التي تدفعها القنوات حاليا للأقمر الأجنبية بالعملة الصعبة ، زيادة على تغطيته لكامل التراب الوطني إضافة إلى بلدان المغرب العربي و منطقة الساحل، وأشار كعوان إلى إجراء التجارب المتعلقة ببث القنوات العمومية عبر القمر الجزائر ألكومسات 1 بنجاح.

وتخضع القنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر إلى القانون الأجنبي ، وهي تبث برامجها عبر الأقمار الصناعية الأجنبية على غرار النايلسات المصري وأوتلسات وهوتبيرد الأوروبية ، وهو ما يكلفها دفع مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة ، خاصة مع تدهور قيمة الدينار الجزائري مقابل اليورو والدولار.

ولا تزال الوضعية القانونية للقنوات الخاصة غير واضحة في الجزائر ، بعد تجميد دفتر الشروط الخاص باعتماد هذه القنوات أياما قليلة بعد نشره على الجريدة الرسمية في أكتوبر من العام الماضي ، وذلك بدعوى إضفاء احترافية أكبر عليه حسب ما صرح وزير الاتصال جمال كعوان آنذاك.

القراءة من البلاد

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