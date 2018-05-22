هذا ما قالت اليونيسف عن أداء بن غبريت وزملائها في الجزائر

رحّب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (يونيسف) لمنطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط "Geert Cappelaere" بالمكانة التي تحظى بها رعاية الطفولة و رفاهيتها في أولويات الدولة الجزائرية .

وحسب ماجاء في بيان أصدرته اليونيسف عقب زيارة ممثلها في المنطقة إلى الجزائر ، اطّلعت عليه "البلاد.نت" ، فقد وقف المسؤول الأممي خلال الزيارة التي أجراها برفقة وزيرة التربية نورية بن غبريت ومسؤولين آخرين ، إلى مدرسة ابتدائية ومركز للأطفال المسعفين في الجزائر العاصمة ، على الجهود التي تبذلها وزارتي التربية والتضامن في مجال التكفّل بالأطفال المسعفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاد ممثل اليونيسف بإنجازات الجزائر في ميدان تعزيز الإطار القانون المتعلق بحماية الطفولة ، لا سيما المصادقة على القانون المتعلق بحماية الطفولة في جويلية 2015 وإنشاء الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة بالإضافة إلى تخصيص خط هاتفي للابلاغ عن حالات تعرض الأطفال لسوء المعاملة.

وأكد المدير الإقليمي لليونيسف في شمال إفريقيا والشرق الأوسط استعداد المنظمة للعمل مع الحكومة الجزائرية خلال السنوات القادمة للحفاظ على وتيرة الاستثمار في رعاية الطفولة في الجزائر ، والترويج لتجربتها في هذا المجال على المستوى العالمي.