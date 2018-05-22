بالفيديو: أعصاب و أوتار في البرلمان ... هذا ما فعله الصيام بالنواب

ولد عباس يمنح الضوء الأخضر لرفض المشروع بصيغته الحالية

وضع مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، رئيس المجلس السعيد بوحجة، في عنق الزجاجة، بعد تمرد نواب الأفالان على المشروع الذي أعده بوحجة ودفعوا بثقلهم لإسقاط المواد التي تمس أجورهم، تطبيقا لتعليمات الامين العام للحزب جمال ولد عباس الذي منح النواب ـ حسب مصادر مؤكدة ـ الضوء الأخضر للرد على خرجة بوحجة الذي حضر هذا المشروع دون الرجوع لقيادة الحزب. كما هاجمت الكتل البرلمانية الموالية، بوحجة، في اجتماع مغلق سبق استئناف جلسة مناقشة المشروع في يومها الثاني.

وفتح رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، النار على نفسه عبر مشروع النظام الداخلي للبرلمان، وبعد أن هاجمته مختلف الكتل البرلمانية المعارضة منها والموالية وانتقدت بشدة طريقة صياغة هذا المشروع، حيث اتفق أغلب النواب المتدخلين في ثاني يوم من المناقشة على أن المواد المتعلقة بالإجراءات الانضباطية الواردة في النص، لاسيما تلك المتعلقة بالغياب، قد صيغت بطريقة “غير لائقة”.

ودافع بعض، ممن تدخلوا عن إعادة النظر في هذه الإجراءات، بإبداء قراءة مختلفة لأحكام الدستور المتعلقة بمسألة الغيابات، حيث اعتبر أحد النواب، في هذا الشأن، أن المقصود من الصياغة الدستورية هو “التخلي الكامل عن المهام النيابية” وليس الغيابات المتتالية. وبرر عدد من النواب ظاهرة الغياب بعدم توفر وسائل العمل المريحة وأكد بعضهم أن الحضور التزام أخلاقي وسياسي ودعوا رؤساء التشكيلات السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم لمعالجة الأمر.

على صعيد آخر، انتقد نواب بعض التشكيلات السياسية محتوى هذا المشروع بحدة وذلك على أساس الهامش الضئيل الممنوح فيه “للمعارضة”، بحسب رأيهم، وفي هذا التوجه انبرى البعض ممن تناول الكلمة لانتقاد معايير قبول أو رفض الأسئلة الشفوية والكتابية.

كما عبر البعض صراحة عن عدم استساغته الاكتفاء ببرمجة يوم برلماني واحد في الدورة لكل منظم وانتقدوا الإلزام بالتنسيق المسبق مع اللجنة التي لها علاقة بالموضوع المراد مناقشته. كما رافع العديد من النواب لصالح أحقيتهم بمزيد من الإمتيازات من خلال التذكير بحقوق النواب في الحصول على راتب يليق بالعهدة الوطنية.

وكشفت مصادر مؤكدة أن الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أبدى هو الاخر امتعاضه من المشروع الذي وضعه بوحجة وحمله مسؤولية خلق الصراع والتصدع داخل البرلمان بعد أن انتفض نواب الأغلبية ضد ما تضمنه المشروع واعطى الضوء الاخضر للنواب لإدخال التعديلات التي يرونها مناسبة والرمي بثقلهم من أجل إدخال هذه التعديلات على المشروع وعدم تمريره بالصيغة التي أعدها بوحجة، كما ذكرت المصادر أن امتعاض ولد عباس راجع إلى عدم استشارة الامين العام للحزب في ما تضمنه المشروع.

ويبدو أن بوحجة يعيش ضغطا كبيرا بسبب هذا المشروع وسيجد نفسه امام ضغط النواب ملزما بالاستجابة للتعديلات المقترحة التي فاقت 129 تعديلا، حيث اكد أن المجلس مدعو”لتكييف بعض مواد مشروع القانون على أساس مقترحات النواب” التي انصبت مجملها، للتذكير، في ضرورة إعادة صياغة أو حذف المواد المتعلقة بالإجراءات الانضباطية والعقابية، مشيرا إلى أن هذه الافكار والاقتراحات “تحتاج إلى دراسة عميقة يستخلص منها كل ما يتوافق مع أحكام الدستور والتشريع الجاري العمل به”.

وأكد في هذا الشأن إمكانية إدراج بعضها (الاقتراحات) في هذا النظام باعتبارها تدخل ضمن الطابع الاجرائي لعمل الهيئة وسيره وتنظيمه. أما الاقتراحات المتعلقة بحقوق وواجبات النائب فـ«يمكن إدراجها ضمن قانون عضو البرلمان الذي هو إطارها الطبيعي”، لكن بوحجة قال في المقابل ينيغي مراعاة الصياغة الدقيقة لأحكام هذا النظام لينسجم مع الدستور الذي هو الاطار المرجعي لعمل جميع المؤسسات باعتباره (المجلس) يخضع بصفة آلية لرقابة المجلس الدستوري”.

وعبر بوحجة عن أمله في أن يضيف قانون النظام الداخلي للمجلس، “بعد دراسة التعديلات لبنة جديدة لتحديث العمل المؤسساتي للمجلس ويواكب التطور الحاصل للبلاد انسجاما مع ترسانة القوانين الاخرى المصوت عليها”.

وكان بوحجة قد عقد مساء امس الأول لقاء مع رؤساء الكتل البرلمانية الخمسة الداعمة للرئيس بوتفليقة، لدراسة تمرد نواب الأغلبية ورفضهم للمشروع، خاصة ما تعلق بسحب الصلاحيات من الكتل البرلمانية واللجان ومنحها لرئيس البرلمان ووجه رئيس كتلة الجبهة وباقي رؤساء الكتل الحاضرة انتقادات حادة لبوحجة، محملين إياه مسؤولية الصراعات التي نجمت عن هذا المشروع.