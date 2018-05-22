حجاب طالبة فرنسية يثير جدلا واسعا

وصفت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا بجامعة السوربون، مريم بوجيتو، انتقادات وزراء لها بسبب ارتداء الحجاب بأنها "مزاعم محزنة".

وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، قد انتقد شخصيا ظهور بوجيتو في لقاء تلفزيوني وهي ترتدي الحجاب، حيث قال إنها تفعل ذلك لأغراض سياسية بحتة. وردت الطالبة قائلة: "إنها عقيدتي، حجابي ليست له وظيفة سياسية".

كما انضمت وزيرة الدولة للمساواة، مارلين شيابا، إلى حملة الانتقادات ضد مريم وقالت إن "الأمر يعد أحد أشكال الترويج للإسلام السياسي"، مضيفة أنه ينبغي على اتحاد الطلبة "أوناف" إخبارنا عن "القيم التي يرغب في ترويجها، بوضوح ودقة". هذا ودافع اتحاد طلبة فرنسا عن موقف مريم بوجيتو، مصرحا أنها ضحية "كراهية عنصرية وجنسية وكره للإسلام".

وترأس بوجيتو اليوم (19 عاما) اتحاد الطلبة في جامعة السوربون في باريس والمسمى بـ "أوناف".

وتحظر فرنسا ارتداء الحجاب في المدارس وفي بعض الأماكن العامة منذ عام 2004، لكنه ما يزال يعتبر قانونيا في الجامعات. كما يعيش في البلاد نحو خمسة ملايين مسلم، كأكبر أقلية مسلمة في أوروبا الغربية.