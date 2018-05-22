كاتب أردني يدعو إلى تعيين العفاسي مندوبا لدى نتنياهو

كاتب أردني يدعو إلى تعيين العفاسي مندوبا لدى نتنياهو

دعا الكاتب الصحفي الأردني ذو الأصول الفلسطينية ياسر الزعاترة ، اليوم ، جامعة الدول العربية إلى تعيين المنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي مندوبا لديها إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وذلك في تعليق له على سلسلة تغريدات نشرها العفاسي حول ما أسماه "الصلح" مع اليهود .

واستنكر الزعاترة ، وهو من مواليد مدينة أريحا الفلسطينية المحتلة ، ما جاء في حديث العفاسي حول ما اعتبره "تبشيرا" بتقارب عربي وشيك مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في إطار ما يعرف بصفقة القرن، وقال على حسابه في تويتر إن المقرئ الكويتي ربما لا يدري بأن الاحتلال سبق وأن رفض مبادرة عربية للسلام في سنة 2002.

وتساءل الكاتب قائلا:"هل سمع العفاسي بالمبادرة العربية التي طرحها العرب عام 2002 ، وهل سمع بردّ الصهاينة عليها؟، وتابع في تغريدة لاحقة:"هل سيقنع العفاسي الصهاينة ( بالصلح) عبر هذه الفتوى" ، مطالبا ، بشكل ساخر ، بتعيين العفاسي مندوبا للجامعة العربية لدى الاحتلال.

القراءة من البلاد

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