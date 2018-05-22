الجزائر تفتح أول معبر حدودي مع موريتانيا

وافق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا على فتح أول معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا، بعد اتفاق وقعته حكومتا البلدين نهاية 2017

وقالت الرئاسة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 22 ماي ان الرئيس بوتفليقة وقّع أمس الاثنين على مرسوم المصادقة على الاتفاق المذكور

ويخص الاتفاق إنشاء مركز حدودي بري، على مستوى الشريط الحدودي المشترك، ويربط المعبر مدينتي تيندوف بالجزائر، والزويرات الموريتانية، لتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع، وتكثيف المبادلات التجارية بين البلدين، وفك العزلة عن سكان المناطق الحدودية.