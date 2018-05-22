عهد قفة رمضان إنتهى ومساعدات “كاش” مستقبلا

إجتمع وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، مع إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية خصص لعدة ملفات.

وأكد الوزير عبر حسابه على “الفايسبوك”، أنه تم تقييم المرحلة الأولى من العملية التضامنية لشهر رمضان المعظم.

وأمر الوزير بتنصيب فوج عمل يضم كافة القطاعات المعنية، لتجسيد قرارات الحكومة القاضية بتقديم إعانات مالية مباشرة للمعنيين.

أين سيتم وضع الميكانيزمات الكفيلة بمراجعة أسلوب توزيع هذه الإعانة الاجتماعية.

وأكد بدوي أنه سيتم التحضير لهذه العملية مباشرة بعد شهر رمضان الجاري.

كما إطلع الوزير على النظام المعلوماتي الجديد المتعلق بتوزيع قفة رمضان لفائدة كافة بلديات الوطن.

والذي يسمح بضمان تسيير عصري ناجع و شفاف للعملية، من خلال مراقبة محتوى القفة وقائمة المستفدين و حتى تاريخ الاستفادة.

وكذا مراجعة محتوى القفة من طرف المواطن المسلمة له.