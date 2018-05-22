تونس تفكيك خلية إرهابية بسوسة

نجحت قوات الأمن التونسية في تفكيك خلية إرهابية تضم 6 أشخاص بسوسة.وذكرت إذاعة موزاييك “آف آم”، أنه بعد اخضاعهم للتحقيق اعترفوا جميعا أنهم كانوا يعتزمون الهجرة إلى سوريا للإنضمام لداعش الإرهابي.

وأضاف ذات المصدر، أن النيابة العامة أمرت بالإحتفاض بهم جميعا بتهمة ”الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتسفير الشّباب إلى بؤر التّوتّر”.