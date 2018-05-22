إرهابي ثالث يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست وتحييد 22 إرهابيا منذ أفريل الماضي

في إطار مكافحة الإرهاب وإضافة إلى الإرهابيين "أ.مولتافة"، المكنى "أبو عيسى" و"غ. لكحل"، المكنى "أسيد"، الذين سلما نفسيهما للسلطات العسكرية صباح اليوم بكل من تمنراست وأدرار بالناحيتين العسكريتين السادسة والثالثة، بحوزتهما رشاش ثقيل من نوع (PKT) ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة، سلم إرهابي ثالث نفسه، ظهر اليوم 22 ماي 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست.

الإرهابي المسمى "أ.البكاي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن مملوءة وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات.

بهذا ترتفع حصيلة الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ بداية شهر أفريل إلى اليوم بالناحيتين العسكريتين السادسة والثالثة إلى (22) إرهابيا، (19) منهم سلموا أنفسهم وثلاثة (03) تم إلقاء القبض عليهم، بالإضافة إلى استرجاع (20) قطعة سلاح وكمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات.