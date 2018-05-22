الجيش الوطني الشعبي سينتج هذا الطراز المحبوب جدا من سيارات "مرسيدس بنز"

كشفت شركـة “AMS-MB//SPA رويبة” التابعة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء عن انطلاقها في تصنيع الشاحنة الصغيرة “سبرنتر”، التي تحمل العلامة الألمانية مرسيدس بنز ابتداءً من شهر جانفي 2019.

و كشف بيان لوزارة الدفاع الوطني انه تم عرض نموذج لهذه المركبة على هامش تسليم 267 مركبة لفائدة المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني و(143) لصالح مؤسسات اقتصادية عمومية على غرار مؤسسة نفطال وشركة تسيير المصالح ومنشآت المطارات بالإضافة إلى مؤسسات خاصة .

وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن هذه الخطوة تثبت مرّة أخرى قدرة المؤسسة الجزائرية لإنتاج الوزن الثقيل من العلامة مرسيدس بنز بالمصنع الكائن بالمنطقة الصناعية رويبة في العاصمة والاستجابة لطلبات زبائنها في الآجال المحددة، وذلك في إطار الإستراتيجية التي سطرتها وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية والهادفة إلى بعث وتفعيل الصناعة الوطنية.

و تأتي هذه العملية –حسب البيان- تجسيدا للأهداف المسطرة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي و التي ترمي إلى خلق نسيج اقتصادي وطني متكامل، كما تبرز الأشواط الكبيرة التي بلغها الجيش الوطني الشعبي في هذا المجال،.