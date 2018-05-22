مانشستر سيتي يحسم صفقة محرز !

بعد أن أكدت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية أمس أن نادي مانشستر سيتي قرر العودة للعمل على التعاقد مع الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي ...

ذكرت اليوم تقارير صحفية إنجليزية أخرى أن صفقة إنتقال لاعب المنتخب الوطني إلى مانشستر سيتي في الصيف تمت بشكل كبير، حيث من المنتظر أن يدفع بطل الدوري الإنجليزي ما قيمته 56 مليون أورو بالإضافة باتريك روبرتس كجزء من الصفقة حتى يكون ضمن صفوف نادي ليستر سيتي الموسم المقبل.