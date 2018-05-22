لحميس بزيت الزيتون.. طبق خفيف بفوائد مذهلة

يعتبر شهر رمضان فرصة لكل عائلة مسلمة، لإعداد ما لذ وطاب من الأكلات الصحية التقليدية، وحتى الجديدة منها، والتفنن في عرضها لتفتح شهية الصائم وتعيد إليه بعض الطاقة بعد يوم طويل وشاق، وذلك حسب المثل القائل: “الجديد حبو والقديم ما تفرط فيه”، وعموما فالملاحظ اليوم على المائدة البجاوية، اقتصارها على الأكلات الشعبية القديمة التي عادت بقوة جراء الغلاء الذي تشهده أسواقنا، حيث تحول طبق لحميس بزيت الزيتون الذي يُتناول بالكسرة، سيد مائدة الإفطار لدى البجاويين، خاصة وتزامن الشهر الفضيل مع موسم جني الفلفل، ليتربع بذلك هذا الطبق على عرش المائدة الرمضانية، لكونه طبقا خفيفا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مذاق الفلفل الحار يعتبر علاجا طبيعيا للعديد من الأمراض، حيث ينظم هذا الطبق سريان الدم إلى كافة الأوعية بفضل العديد من الفيتامينات التي يحتويها، كما يسهم في نقص الوزن ويعالج الزكام، كما يخفض من مستوى الكوليسترول في الجسم ويقلل من خطر الإصابة بقرحة المعدة.

أما عن زيت الزيتون الذي يضاف إلى طبق لحميس، بعد تحضيره، فله فوائد عديدة، خاصة إذا علمنا أن المنطقة تشتهر بأجود أنواع زيت الزيتون، وتحتل الصدارة في إنتاجه. ويساعد في هذا السياق، زيت الزيتون في تحسين صحة الإنسان ويعالج بعض مشاكله الصحية على غرار تليين المعدة والتخلص من الإمساك كما يساهم في القضاء على قرحة والتهاب المعدة، والتخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي...