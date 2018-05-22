الجزائر - روسيا : اقتناء قارب دورية جديد في سبتمبر 2018 وبناء ثلاث سفن أخرى مماثلة

توصلت الجزائر وروسيا إلى اتفاق لشراء قوارب دوريات أحدث طراز ، بقيمة إجمالية تبلغ 180 مليون دولار، حسبما أفاد موقع "شبرد ماديش" اليوم الثلاثاء.

وينص الاتفاق، الذي وقع في 14 ماي الجاري، على اقتناء قارب دورية جديد في سبتمبر 2018 وبناء ثلاث سفن أخرى مماثلة في السنوات القادمة.

وحسب المتحدث باسم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ، فإن أحد الأسباب التي دفعت الجزائر لاقتناء هذه السفينة كانت القدرات التي أظهرتها زوارق الدورية على الحدود البحرية في سوريا.

ويذكر أن الجزائر من بين أكبر خمسة مشترين للأسلحة الروسية.