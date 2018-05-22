ميهوبي: دول المغرب العربي ستسجل طبق الكسكس في اليونيسكو

أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم بباريس أن التراث الثقافي الذي يعد ملكا انسانيا هو نتيجة ومصدر للعيش معا.

وأوضح الوزير في كلمة القاها بمناسبة تدشين الأسبوع الأفريقي بمنظمة اليونيسكو الذي خصص للتراث غير المادي.

أن “التراث الأفريقي هو مِلك للإنسانية ويعد نتيجة ومصدرا للعيش معا في آن واحد”، مضيفا أنه يعبر عن المعاش المشترك.

وذكر ميهوبي في هذا الصدد بإحياء اليوم العالمي للعيش معا في سلام الأسبوع المنصرم في كل العالم.

وهي مبادرة جزائرية صادقت عليها الأمم المتحدة شهر ديسمبر الماضي.

وقال الوزير أن هذا المفهوم والتصور والفلسفة والرؤية يهدف إلى تقديم أفق وطريق وسبيل للإنسانية.

كما انه يسمح ببروز عالم خاص بكل البشر ما تشابه منهم وما اختلف.

“مشيرا إلى أنه “في الجزائر يُحتفل بالعيش معا دائما وبطرق مختلفة من خلال تناول الطعام سويا خاصة طبق الكسكس”.

وكشف وزير الثقافة في هذا الصدد أن الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا.

قد اجتمعوا بالجزائر العاصمة منذ أيام واتفقوا على اقتراح تسجيل طبق الكسكس من طرف اليونيسكو.

كمنتوج “لمعرفة ومهارة القرن ومصدرا للقيم والممارسات لصالح العيش معا في سلام”.

مؤكدا ان الجزائر قدمت جزءا من تراثها عبر تسجيله في مختلف قوائم اتفاقية اليونيسكو.

المتعلقة بصون التراث الثقافي غير المادي المصادق عليها في 17 أكتوبر 2003 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2016.