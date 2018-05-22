ماجر يكشف عن اللاعبين المحليين المعنيين بوديتي الرأس الأخضر والبرتغال

باشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إرسال الاستدعاءات للاعبي النخبة الوطنية من العناصر المحلية لحضور التربص الإعدادي نهاية الشهر الجاري.

والذي سيخوضه أشبال الناخب الوطني رابح ماجر تحسبا للقاء الودي أمام المنتخب البرتغالي في الـ7 من شهر جوان المقبل.

وحسب القوانين المعمول بها، فإن الإستدعاءات الخاصة بالتربصات، تبعث قبل 15 يوما على الأقل من الدخول في التربص.

يذكر أن الأسماء المحلية المعنية باللقاء الودي أمام المنتخب البرتغالي محصورة في بن موسى، شافعي، ملالي، بوخنشوش أو نعماني. بالإضافة لشاوشي وصالحي في حراسة المرمى.