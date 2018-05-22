العفاسي يدافع عن الصلح مع الاحتلال الصهيوني

دافع المقرئ والمنشد الكويتي المعروف مشاري راشد العفاسي عمّا أسماه "الصلح" مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ، مبرّرا ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد أبرم مع المشركين صلح الحديبية ، على الرغم من أن المشركين أعظم جرما من اليهود ، حسبه.

واعتبر العفاسي في سلسلة من التغريدات نشرها اليوم على حسابه في تويتر ، إن الصلح مع اليهود ، في إشارة إلى ما بات يعرف بالتقارب العربي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في إطار ما يسمى مشروع القرن ، لا يعني الاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها ، على حدّ تعبيره ، مؤكدا من جهة أخرى على أن التطبيع ليس مصطلحا شرعيا بقدر ما هو مصطلح "مطاط وغير منضبط" ، وهو ما يبرر حسب وجهة نظر العفاسي ما يسميه الصلح مع اليهود.