بورتو يستعد لبيع براهيمي، يحدد سعره النهائي وهذه هي وجهة اللاعب

بعد أن تمكن من التتويج بلقب الدوري البرتغالي مع ناديه بورتو هذا الموسم، يصنع لاعب المنتخب الوطني ياسين براهيمي الحدث ...

بعد أن أبدت العديد من الأندية رغبتها في الحصول على خدماته، أكدت صحيفة "أوجوجو" البرتغالية اليوم أن نادي بورتو حدد بالفعل سعر اللاعب من أجل السماح له بالرحيل نهاية الموسم، حيث يريد بطل البرتغال الحصول على ما قيمته 30 مليون أورو، وأضافت ذات الصحيفة أن نادي روما مصر على التعاقد مع لاعب غرناطة السابق إلا أن اللاعب يريد اللعب في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.