مع أجهزة تلفزيون إل جي، السينما تحلّ ببيتك

هل توجد لحظات أكثر حميميّة وتميّزا من لحظات المشاركة، والقرب والتفاعل والترفيه بين أفراد العائلة؟ بالتأكيد لا.

حقيقة أدركتها إل جي وترجمتها في مجموعتها الواسعة من أجهزة التلفزيون، بكل تقنياتها وأحجامها، لتقدّم للمشاهدين تجربة مرئيّة غير مسبوقة. وأوضح البيان الصادر اليوم عن الشركة و يحوز موقع الجزائر اليوم على نسخة منه أنه

فجمع عائلتك من حولك، واجعل هذه اللحظات الخاصة حيّة أمام شاشتك المسطّحة والمريحة ذات التصميم الأنيق والحديث وذلك من خلال عرض واقعيّ، ألوان حيّة، زاوية مشاهدة عريضة وصوت عالي الصفاء.

تقترح عليكم شاشات إل جي المسطحة من طراز أوليد (OLED) وأوليد (K 4 (OLED 4K المجهّزة بأحدث التكنولوجيات تجربة مشاهدة لم تعيشوها من قبل. فستتجاوز ألوانها الزاهية وتباينها الرائع، إضافة إلى تصميمها المبتكر، جميع انتظاراتك على مستوى المشاهدة.

أما بخصوص التجربة الصوتية، فهي لا تقلّ إثارة، وذلك بفضل تقنية دولبي أتموس (Dolby Atmos). التي تقدّم صوتا ثلاثيّ الأبعاد يجعلك تنغمس بشكل كامل في هذه اللحظات المثيرة كأنّك في قاعة سينما حقيقية.

وللتأكّد من الاستخدام الآمن، السهل والعمليّ، فما عليك إلاّ استخدام جهاز التحكّم عن بعد ماجيك ريموت (Magic Remote) ونظام التشغيل (webOS 3.5) الذي أعيد تصميمه، وسيمكّنك ذلك من دخول عالم المحتويات عالية الجودة التي قام بتطويرها أشهر مزوّدي مواد الترفيه.

للتذكير، فإنّ هذه الميزة قد تحصّلت على الشهادة الدولية للسلامة(CC) وشهادة (UL CAP2900-1) وذلك بفضل قدرتها على تقديم حماية متطوّرة للخصوصيّة. كما أنّها تمنع تثبيت تطبيقات غير مسموح بها، وتسريب المعلومات السريّة وتحمي من القرصنة.

