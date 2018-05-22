هبوط اضطراري لطائرة سعودية في مطار جدة..شاهد الفيديو:
تعرضت طائرة تابعة للخطوط السعودية لخلل تقني بعد إقلاعها من مطار المدينة السعودي متجهة إلى مطار العاصمة البنغالية دكا ، قبل أن تعود أدراجها إلى مطار جدة .
وحسب ما جاء في بيان للشركة ، فقد تعرضت الطائرة ، التي كانت تقل 141 راكبا ، لخلل في نظامها الهيدروليكي فتقرر أن تعود إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي جدة، وعند محاولة الهبوط تعذر إنزال العجلات الأمامية، وبعد عدة محاولات باءت بالفشل ، قرر طاقم الطائرة الهبوط على أرضية المطار بدون إنزال العجلات الأمامية وذلك بعد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة، حسب المصدر.
ولم تسفر الحادثة عن أي ضحايا بشرية ، وذلك بفضل كفاءة قائد الطائرة ، يضيف البيان.
#عاجل— صحيفة المدينة (@Almadinanews) 21 mai 2018
الخطوط السعودية: تعرض رحلة متجهة من مطار المدينة الى مطار دكا، لخلل في النظام الهيدروليكي فتقرر أن تعود الطائرة إلى مطار جدة، وعند محاولة الهبوط تعذر إنزال العجلات الأمامية، وبعد عدة محاولات تقرر الهبوط بدون إنزال العجلات الأمامية وذلك بعد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة. pic.twitter.com/U8TeM0avku
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