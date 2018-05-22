هبوط اضطراري لطائرة سعودية في مطار جدة..شاهد الفيديو:

تعرضت طائرة تابعة للخطوط السعودية لخلل تقني بعد إقلاعها من مطار المدينة السعودي متجهة إلى مطار العاصمة البنغالية دكا ، قبل أن تعود أدراجها إلى مطار جدة .

وحسب ما جاء في بيان للشركة ، فقد تعرضت الطائرة ، التي كانت تقل 141 راكبا ، لخلل في نظامها الهيدروليكي فتقرر أن تعود إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي جدة، وعند محاولة الهبوط تعذر إنزال العجلات الأمامية، وبعد عدة محاولات باءت بالفشل ، قرر طاقم الطائرة الهبوط على أرضية المطار بدون إنزال العجلات الأمامية وذلك بعد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة، حسب المصدر.

ولم تسفر الحادثة عن أي ضحايا بشرية ، وذلك بفضل كفاءة قائد الطائرة ، يضيف البيان.