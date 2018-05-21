إيفاد لجنة وزارية مشتركة على جناح السرعة للمناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، بايفاد لجنة وزارية مشتركة على الجناح السرعة الى المناطق التي تضررت جراء الفيضانات الأخيرة التي مست عدد من مناطق الوطن.

وستتنقل اللجنة تحت اشراف المندوب الوطني للمخاطر الكبرى،

وستكون مكونة من القطاعات التي لها صلة وذلك قصد تقييم والاطلاع عن حجم الخسائر المسجلة.

كما اكد نور الدين بدوي على ضرورة تقديم تقرير مفصل في أقرب وقت ممكن لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة.