كلمة في غير محلّها..استخدمها زطشي بخصوص ماجر..!

أثار قرار رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي ، اليوم ، بخصوص إعفاء الناخب الوطني رابح ماجر من مهامه على رأس منتخب المحليين ، حيرة الإعلامي قادة بن عمار ، بسبب استخدامه عبارة في غير محلّها في هذا الشأن.

بن عمار اعتبر في منشور على حسابه في فيسبوك إن استعمال عبارة "زطشي ينهي مهام ماجر" ، غير مفهومة ، بالنظر إلى أن ما يسوّغ هذا القرار الذي اتخذه المسؤول الأول على الفاف ، حسب ما جاء في البيان الرسمي الذي أصدرته الهيئة الكروية ، هو السماح لماجر بالتفرّغ لتحضير التشكيلة الأولى التي تستعدّ لخوض غمار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 المقرر إجراءها في الكاميرون، وبالتالي فإن الأمر لا يتطلب "إنهاء مهام" بقدر ما يتطلب طلب إعفاء يكون قد تقدّم به الناخب الوطني بنفسه ، طالما كانت الأمور تجري بشكل طبيعي بين الرجلين .

وكتب بن عمار :"كان من المفروض القول إن ماجر طلب الاعفاء للتفرغ للمنتخب (أ) أو أن زطشي قرر الفصل بين مدربي المنتخبين وليس "إنهاء مهام" (طالما أن الجماعة مازالوا حباب وصحاب) !!" ، وتابع:"إلا اذا كان غرض زطشي أن يقول لنا بأنه "يحكم ويُعيّن ويُقيل، وعندو سلطة القرار" ، قبل أن يضيف ساخرا بأنه يشكّ في تمتع زطشي بذلك.