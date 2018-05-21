حداد يدخل قائمة "مليارديرات" العالم ؟

إعتاد الجزائريون على ظهور إسم صاحب مجمع سيفيتال يسعد ربراب ضمن قائمة اكبر أغنياء العالم لكن الجديد هذه المرة وجود إسم صاحب الشركة المقاولاتية " أي تي ا راش بي" علي حداد ضمنها .

و استنادا الى موقع algeriemondeinfos صنف تقرير أعدته " Wealth-X" إحدى الشركات الرائدة عالمياً في توفير المعلومات وأبحاث السوق حول الأفراد ذوي الدخل المرتفع رجلي الأعمال الجزائريين ضمن اصحاب الملايير "بالدولار" الذين يعيشون بالجزائر ضمن تقرير اوسع كشف عن وجود 2754 ملياردير في العالم بإرتفاع نسبته 24 بالمئة مقارنة بالعام 2015

ووفقا لنفس الوثيقة فإن أكبر عدد من أصحاب المليارات يعيشون في نيويورك ( الولايات المتحدة) وموسكو (روسيا) ولندن (إنجلترا) ودبي (الإمارات العربية المتحدة ) وبكين (الصين)