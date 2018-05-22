تطورات جديدة في قضية إنتقال محرز لأتلتيكو مدريد

ذكرت مصادر إعلامية إنجليزية، الاثنين، بأن الدولي الجزائري رياض محرز متحمس للعرض الذي وصله من نادي أتليتيكو مدريد الإسباني، خاصة بعد أن وصل إلى قناعة عدم وجود نادي إنجليزي مستعد للاستجابة لمطالبفريقه ليستر سيتي المالية الكبيرة، منذ تراجع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن ضمه.

في وقت تبدو فيه إدارة ليستر مستعدة للتخلي عن مطالبها المالية الكبيرة في حال التفاوض مع نادي خارج الدوري الإنجليزي، وهو ما يصب في صالح أتليتيكو مدريد الذي كان يريد لاعب "الخضر" الموسم الفارط.

وكانت تقارير صحافية إسبانية كشفت أن محرز مرشح بقوة لخلافة الفرنسي أنطوان غريزمان في صفوف أتلتيكو مدريد، إذ يتجه الفرنسي للانضمام إلى نادي برشلونة في الصيف.

وبحسب المصدر نفسه، فإن سيميوني يراهن كثيراً على محرز في الخط الهجومي لأتلتيكو، وكذلك حاسته التهديفية وتمريراته الدقيقة الحاسمة، وختمت "أس" بالقول:"إن سيميوني يعرف محرز جيداً، إذ عانى أتلتيكو كثيراً أمام محرز و"الثعالب" قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري الأبطال في العام الماضي".