بن زيمة نادي ريال مدريد للصائمين: “صح فطوركم”

أظهر نجم نادي ريال مدريد الإسباني، كريم بن زيمة تعلقه بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكذلك أصوله العربية، بعدما وجّه رسالة قوية للمسلمين “الصائمين” خلال شهر رمضان الفضيل.

ووفقا لموقع “العربي الجديد”، فقد قام النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية بنشر تدوينة على حسابه الشخصي بـ”إنستغرام” تمنى فيها “إفطاراً طيباً”، وأرفق بن زيمة التدوينة بصورة لمائدة إفطار وكتب باللهجة الجزائرية “صحة فطوركم”. وظهر بن زيمة في الصورة، مرتدياً قميصاً أبيض وهو يتأهب لتناول طعام الإفطار.

ولا يفوّت نجم النادي الملكي أي مناسبة دينية كي يعبر عن انتمائه، على غرار عيدي الفطر والأضحى، كما سبق له نشر تدوينة على “إنستغرام” يوم الخميس الماضي قال فيها “رمضان مبارك” للأمة العربية والإسلامية.

وتلقى بنزيمة مؤخراً ضربة موجعة بعد استبعاده من طرف المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديي ديشان من قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا، ويغيب بن زيمة عن منتخب “الديوك” منذ شهر أكتوبر 2015 على إثر الحادثة الشهيرة التي وقعت بسبب تورطه في الفضيحة الجنسية لزميله ماثيو فالبوينا، إذ كان قد تم اتهامه بابتزاز اللاعب قبل أن تتم تبرئته من طرف القضاء الفرنسي.

وردّ المهاجم الفرنسي على المدرب ديديي ديشان بعد استبعاده من القائمة بنشره تسجيلاً مصوراً على حسابه الرسمي على “إنستغرام” يظهر به وهو في صالة تدريب على أنغام الموسيقى، وقال “في هذه الأثناء” في إشارة واضحة على عدم اهتمامه بما فعله ديشان.

ويستعد بن زيمة لخوض النهائي الرابع والثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الخمس الماضية، إذ سيلاقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره ليفربول الإنكليزي على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف في الـ 26 من الشهر الحالي.