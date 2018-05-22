اتفاقية لإستعمال أمثل لـ"ألكومسات1"

تم التوقيع اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة على اتفاقية إطار بين المؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزي والوكالة الفضائية الجزائرية من أجل الاستخدام "الأمثل" للقمر الصناعي ألكومسات 1 لحاجيات البث التلفزيوني.

ووقع هذه الاتفاقية كل من المدير العام للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزي، شوقي سحنين و المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية،عزالدين أوصديق خلال حفل نظم بمركز الاتصالات الفضائية ببوشاوي التابع للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزي بحضور وزير الاتصال جمال كعوان.

و تتعلق محاور التعاون الأساسية باستغلال قدرات القمر الصناعي المخصصة للبث الإذاعي و بإستراتيجية تجارية لتطوير و توسيع خدمات البث الإذاعي عن طريق القمر الصناعي في الجزائر. كما يخص الاتفاق أيضا استغلال و صيانة المحطات الأرضية للبث الإذاعي و التلفزي و التكوين و نقل المعارف في مجال خدمات البث الإذاعي و التلفزي عن طريق القمر الصناعي و كذا الدراسة و التصميم و الهندسة الخاصة بأنظمة و خدمات البث الإذاعي و التلفزي.

و تشمل المراحل القادمة لهذا التعاون، تسويق واستغلال قدرات القمر الصناعي ألكومسات 1 المخصصة للبث الإذاعي و التلفزي، حسبما علم لدى الوكالة الفضائية الجزائرية.

و في كلمة له بهذه المناسبة، وصف كعوان توقيع هذه الاتفاقية بين المؤسستين العموميتين بـ "التاريخي"، مشيدا بالعمل الذي أنجزته فرق الخبراء منذ إطلاق القمر الصناعي ألكومسات يوم 10 ديسمبر 2017 الذي يعتبر أول قمر صناعي جزائري للاتصالات السلكية و اللاسلكية و الذي يضع البلد في خانة الدول التي تتربع على أرضية اتصالات عبر الأقمار خاصة بها.

وقال الوزير أن "فرق الخبراء يعملون على قدم و ساق لتفعيل تشغيل هذا القمر الصناعي الذي يبث حاليا خمس قنوات عمومية (القناة الأرضية، الجزائرية الثالثة، كنال الجيري، قناة القرآن و القناة الأمازيغية) و كذا 55 قناة إذاعية بالإضافة إلى شريط الوكالة الجزائرية للأنباء".

و حيا الوزير "ثمرة عمل جماعي جبار من أجل تجسيد هذا القمر الصناعي و تشغيله قبل نهاية السنة" مبرزا "الإمكانيات الضخمة التي سخرتها السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من أجل تجسيد هذا المشروع".